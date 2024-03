Overleden vrouw in huis Eindhoven, man opgepakt

Na een melding van een steekincident in Eindhoven, heeft de politie in een woning een overleden vrouw gevonden. Een man is opgepakt als verdachte, zo meldt de politie.

De politie kreeg de melding over het steekincident in de woning aan de Troyeshof, in het stadsdeel Woensel-Noord, rond 21.30 uur. Volgens getuigen staat het doodlopende straatje waar de steekpartij was vol met politiewagens.

Wat er in zich in het huis heeft afgespeeld wordt onderzocht. Daarbij is de Forensische Opsporing ingeschakeld.