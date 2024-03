Milieuagentschap: Europa onvoldoende voorbereid op klimaatrisico's

Pedde en Biesbroek wijzen erop dat er nu vaak nog vooral wordt gereageerd ná klimaatrampen. Van echt aanpassen is volgens hen minder sprake. "Kijk naar de stikstofcrisis. Met de beperkte ruimte moet Nederland zich echt af gaan vragen waar de prioriteiten liggen. Wil je bijvoorbeeld de grootste vleesexporteur blijven of maak je andere keuzes?"

Daarmee moeten we niet te lang wachten, vindt Pedde. "Waarom hebben we altijd een crisis nodig voor we gaan handelen? Er is veel onzekerheid, maar het kan ook snel gaan, vooral als je ook rekening houdt met kantelpunten en verrassingen."

'Geen linkse hobby'

Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen? "Natuurlijk gaat hier veel aandacht uit naar overstromingsgevaar. Op dat gebied zijn wij ook wel koplopers adaptatie", zegt Biesbroek. "Maar daardoor lopen we wel het risico dat de aanpak van andere klimaatgevaren minder aandacht krijgt". Hij noemt als voorbeeld natuurbranden, waarvoor natuurbrandonderzoeker Cathelijne Stoof onlangs bij de NOS waarschuwde.

De analyse is vooral bedoeld voor Europese beleidsmakers. Met Europese verkiezingen in aantocht en een mogelijke winst voor populistisch rechts, komt klimaatbeleid naar verwachting meer onder druk te staan.

Biesbroek hoopt dat dit rapport aantoont dat politieke kleur eigenlijk niet van belang is. "Klimaatverandering is geen linkse hobby. Het raakt onze economie, veiligheid, grenzen en internationale samenwerking. Het raakt aan alles waar we als lidstaten van profiteren. Daar is niks links aan."