Zonder Frimpong wint Leverkusen weer, eerste landstitel binnen bereik

Bayer Leverkusen is ook het thuisduel met VfL Wolfsburg zonder kleerscheuren doorgekomen. De trotse koploper in de Bundesliga, die nog nooit kampioen is geweest, won met 2-0 en blijft daardoor tien punten voorstaan op Bayern München.

Leverkusen-coach Xabi Alonso moest het stellen zonder de geschorste Oranje-international Jeremie Frimpong en aanvankelijk kon Wolfsburg goed mee. Dat veranderde toen Moritz Jenz al na een half uur zijn tweede gele kaart kreeg en dus rood.

Overrompeld

Even later opende Nathan Tella na prima voorwerk van Alex Grimaldo de score. Wolfsburg dreigde even overrompeld te worden, maar zeker na de rust wisten de gastheren nog maar weinig te creëren. Pas in de slotfase speelde Exequiel Palacios Florian Wirtz kundig vrij en die volleyde de bal beheerst via de paal in het doel.

Bayern München haalde zaterdag al flink uit tegen staartploeg FSV Mainz. De nummer twee won met 8-1.