Vastenmaand ramadan begint maandag, ook voor veel moslims in Nederland

Voor veel moslims in de wereld begint maandag de ramadan, de islamitische vastenmaand. De Saudische staatstelevisie heeft bekendgemaakt dat de autoriteiten die daarover gaan gisteravond de wassende maan (maansikkel) kort na zonsondergang boven de horizon hebben gezien.

Dat markeert voor veel moslims het begin van een maand waarin tussen zonsopgang en zonsondergang niet mag worden gegeten of gedronken. Ook andere vormen van genot zijn verboden. Het is verder een periode van samenzijn, goeddoen en bezinning. Het vasten tijdens de ramadan is een van de vijf religieuze plichten ('zuilen') van de islam.

Maandag of dinsdag

Soennitische moslims in Afrika, Europa en de VS sluiten zich aan bij de geloofsgenoten in Saudi-Arabië, ook omdat daar de heilige stad Mekka ligt. Dat geldt ook voor veel moslims van Marokkaanse afkomst in Nederland.

In Turkije is het begin van de ramadan bepaald door het overheidsorgaan voor godsdienstzaken Diyanet. De uitkomst voor dit jaar is ook 11 maart. Dat betekent dat ook voor Turks-Nederlandse moslims de ramadan maandag begint.

In de meeste moslimlanden ten oosten van Saudi-Arabië ( zoals Indonesië, Maleisië en Iran) begint de ramadan om uiteenlopende redenen op dinsdag.

Einde ramadan

De ramadan eindigt als de wassende maan opnieuw aan de hemel verschijnt. Dat wordt gevierd met Eid al-Fitr, het Suikerfeest. Dat valt dit jaar naar verwachting op 9 april.

De Palestijnse Nederlander Sliman Abu Amara besloot 25 jaar geleden af te zien van de ramadan omdat hij niet gelooft. Maar door de situatie in Gaza gaat hij dit jaar wel weer meedoen: