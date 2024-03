Portugal maakt ruk naar rechts, populisten groeien fors

Het lijkt hoe dan ook lastig te worden om een coalitie te vormen. De grote winst van Chega lijkt een rechtse coalitie mogelijk te maken. Volgens Chega-leider Ventura is het "overduidelijk" dat de Portugezen zo'n coalitie de Democratische Alliantie met Chega willen. Of dat gaat gebeuren is echter de vraag. De leider van de Sociaal-Democratische Partij, onderdeel dus van Democratische Alliantie, ziet niets in samenwerken met Chega.

In de verkiezingscampagne ging het onder meer over de bestaanszekerheid in Portugal. Veel Portugezen worstelen met hun financiën, en die zorgen zijn het afgelopen jaar door de hoge inflatie en rentes alleen maar toegenomen. Ook kampt Portugal, net als veel andere landen, met torenhoge huizenprijzen.

Mede door buitenlandse vastgoedbeleggers en het toerisme zijn woningen veel duurder geworden. Vooral in grote steden als Lissabon kunnen veel Portugezen niet meer op tegen de bedragen die rijkere buitenlanders kunnen betalen. Zo'n 3 miljoen Portugezen hebben een maandsalaris van minder dan 1000 euro per maand. En meer dan 1,7 miljoen Portugezen hebben geen huisarts. Ook de aanpak van vriendjespolitiek was een belangrijk thema.

Bijna 52 procent van de stemgerechtigde Portugezen bracht vandaag een stem uit. Daarmee was de verkiezingsopkomst significant hoger dan drie jaar geleden. Die was toen iets lager dan 46 procent.