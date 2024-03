Ook Rijpma-De Jong vertrekt bij Jumbo-Visma, ze kiest voor Reggeborgh

Antoinette Rijpma-De Jong verandert na zes jaar van werkgever. De schaatsster van Jumbo-Visma komt vanaf het volgende seizoen uit voor Reggeborgh, waar ze een contract heeft getekend tot en met de Winterspelen van 2026.

Na het stoppen van Thomas Krol en het vertrek van Jorrit Bergsma naar AH Zaanlander is Rijpma-De Jong de volgende grote naam die de Jumbo-Visma-deur van coach Jac Orie achter zich dichtslaat. De toekomst van Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma is ongewis. Het is nog niet duidelijk of zij een nieuw contract tekent.

Drie wereldtitels

De 28-jarige Rijpma-De Jong veroverde in het geel-zwart van Jumbo-Visma drie keer goud op de WK afstanden en pakte drie keer de Europese allroundtitel. Op de WK allround van dit weekend werd ze voor de vijfde keer in haar loopbaan derde.

"Deze overstap is één van de spannendste beslissingen die ik in mijn carrière heb gemaakt. Iets achter je laten wat bekend is en waar je succesvol bent geweest, is niet gemakkelijk. Mijn ambitie en honger naar meer hebben gemaakt dat ik dit besluit heb durven nemen", zegt Rijpma-De Jong.

"Ik denk dat het niemand is ontgaan dat Reggeborgh erg goed presteert, en ik geloof dan ook dat ik samen met dit team dat laatste stukje uit mijzelf en mijn carrière ga kunnen halen. Ik wil graag nog een stap maken, ik voel dat dat kan, met als uiteindelijke doel olympisch kampioene te worden."