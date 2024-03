Israëlische president Herzog: 'Oorlog met Hamas is strijd voor westerse waarden'

Herzog zegt dat Israël al het mogelijke doet om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen. "We houden ons aan de internationale regels van het humanitaire recht door de mensen ruim van tevoren te waarschuwen. We deelden miljoenen pamfletten uit in het Arabisch om te zeggen waar het veilig is. Er zijn helaas incidenten waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen, maar we doen al het mogelijke om dat te voorkomen."

Ngo's hebben sinds het begin van de oorlog gezegd dat gebieden die Israël aanwijst als 'veilige zones', dat in de praktijk niet zijn. Onder meer hulporganisatie UNWRA en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben in de afgelopen maanden meermaals gewaarschuwd dat het nergens in Gaza veilig is.

Er is ook kritiek op Herzog vanwege een actie eind december toen hij op een granaat van het Israëlische leger de woorden 'ik reken op je' schreef. Ook dat beeld is verdraaid, vindt Herzog. "Het was een rookgranaat, ik weet niet eens of die is afgeschoten. Ik geef achteraf toe dat het niet helemaal kies was."