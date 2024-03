Herlings start MXGP-seizoen met zevende plaats, wereldkampioen Prado wint

Tweevoudig wereldkampioen Herlings is eindelijk weer helemaal fit na een reeks blessures. Zijn doel dit seizoen is de wereldtitel pakken, maar in eerste instantie top vijf-noteringen.

Dat bleek nog iets te hoog gegrepen in de Argentijnse klei. In de door Prado gewonnen eerste manche kwam Herlings ten val en raakte zo het zicht op een podiumplaats kwijt.

In de tweede manche kende Herlings een moeizame start en moest zich van een twaalfde plaats terug knokken naar voren.

Duimpje omhoog

Prado was wel goed weg. Hij moest aanvankelijk nog de jonge Fransman Maxime Renaux voor zich dulden, maar die viel door een buiteling ver terug.

Herlings, gekleed in felle roze en gele neonkleuren, knokte zich via zijn landgenoten Vlaanderen en Coldenhoff terug naar de zesde plaats. Toch zag hij de jonge Renaux nog passeren met een reuzensprong.

In het voorbijgaan keek Renaux even over zijn schouder, wat door Herlings beantwoord werd met een duimpje omhoog.