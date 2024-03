Feyenoord doet zijn werk op simpele avond tegen Heracles Almelo

Feyenoord heeft in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie concurrent FC Twente op afstand gehouden. De Rotterdammers boekten zondagavond in De Kuip een makkelijke overwinning op Heracles Almelo: 3-0.

De regerend landskampioen behoudt daardoor op de ranglijst een voorsprong van zes punten op nummer twee Twente, dat zaterdag met 2-1 van Sparta won. Het gat tussen Feyenoord en koploper PSV blijft tien punten.