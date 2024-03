Feyenoord beleeft simpele avond en gebruikt steen, papier, schaar-truc

Aan de 3-0 van Paixão, een benutte vrije trap in de 73ste minuut, ging een opvallend tafereel vooraf.

Steen, papier, schaar

Gimenez en Quilindschy Hartman leken door middel van het gebarenspelletje steen, papier, schaar uit te maken wie er ging schieten, maar het werd uiteindelijk Paixão.

"Het was een list", verklaarde Hartman later. "Het idee was dat ik met Santiago steen, papier, schaar deed en dat Igor hem nam. Wij zijn twee linksbenige spelers, waardoor de keeper zou verwachten dat een van ons zou schieten, terwijl Igor rechtsbenig is. Het pakte goed uit."

De truc bij de vrije trap bleek door Gimenez te zijn geopperd. Feyenoord-trainer Arne Slot kon er weinig waardering voor opbrengen. "Ik vind het niet gepast naar buiten toe. Wat als die bal er niet ingaat en Heracles maakt nog 2-1? Ze verdienen nu de credits, want die bal ging erin, maar ik vond het niet goed."