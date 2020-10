Ritzege voor Wellens in Vuelta • Roze droom Kelderman in duigen in laatste bergrit

De etappe van vandaag is vanaf 15.00 uur ook te volgen op NPO Radio 1. In een extra uitzending doet Gio Lippens verslag van de twintigste etappe in de Giro en de vijfde rit in de Ronde van Spanje.

Vanaf 15.00 uur begint op NPO 1 ook een extra uitzending van Studio Sport met daarin aandacht voor de Giro én live beelden van de vijfde etappe in de Vuelta à España.

Een samenvatting van de Giro komt later online en is te zien in het Sportjournaal (18.50 uur op NPO 1) en in de uitzending van Studio Sport om 23.40 uur op NPO 1.