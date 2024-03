Beune en Stolz wereldkampioen allround bij debuut: 'Schaatstraditie terugbrengen'

Maar Roest kon zijn versnelling niet vasthouden en Stolz bleef maar rondjes 31 klokken. "Tijdens de rit keek ik daar wel van op. Maar als je beseft dat het goed gaat, dan voel je je ook vermoeider." Dus probeerde de Amerikaanse alleskunner er niet aan te denken.

"En met nog twee ronden te gaan, wist ik dat ik zou gaan winnen als ik gewoon overeind zou blijven."

De wereldtitel van Stolz heeft ook nog een klein Nederlands tintje. Hij is namelijk lid van de ploeg van trainer Jillert Anema, AH-Zaanlander. "Ik heb in de zomer met hem getraind, in de winter niet meer zoveel. Maar iedereen om me heen die me gesteund heeft, heeft bijgedragen aan dit succes."

Beune blij met inzichten Nuis

Voor Beune was vriend Kjeld Nuis belangrijk voor haar WK-succes, vertelde ze na haar baanrecord op de 1.500 meter. "Ik denk dat Kjeld het beste kan laten zien hoe je tegen tegenstanders rijdt en toen dacht ik: ik moet gewoon gebruikmaken van mijn tegenstander vandaag. Dat pakte heel goed uit."

"De inzichten die hij heeft in de wedstrijden, daar kan ik wel wat mee. We praten wel veel over schaatsen. Het is ons werk, maar ook onze passie."