Tien jaar na de 10-0: 'Ik heb het diep weggestopt'

"Het is een smet op mijn carrière en ik heb het diep weggestopt. Ik heb twintig jaar gevoetbald, maar ik word nog elk jaar over deze wedstrijd gebeld. Het is nu tien jaar geleden, voor mij is het verleden tijd. Daar wil ik het graag bij laten."

"We zijn natuurlijk wel in het zadel geholpen door een aantal momenten", weet Afellay nog. Zo raakt Feyenoord al na een klein kwartier Leroy Fer kwijt met een zware knieblessure. En na 35 minuten krijgt Kelvin Leerdam zijn tweede gele kaart en moet Feyenoord verder met tien man.

In Rotterdam stoppen ze de pijnlijke herinnering weg, in Eindhoven zorgt de historische oorwassing nog altijd voor plezier. "Het is een resultaat dat je altijd bij zal blijven", vertelt Ibrahim Afellay. "Met oud-ploeggenoten heb je het er nog weleens over. 'Weet je nog, die beruchte middag?' En dan komen de verhalen en herinneringen."

"Vanaf dat moment scandeerde het publiek 'tien, tien, tien', er was veel vermaak op de tribunes. We zijn er op een gegeven moment echt naar op jacht gegaan", aldus Afellay. "Als je in de wedstrijd zit, denk je niet na of je de tegenstander wel of niet aan het vernederen bent. Je kunt het publiek veel goals geven, dan moet je dat niet nalaten."

Emoties

De tiende goal valt uiteindelijk in de 87ste minuut. Jeremain Lens maakt hem en de toeschouwers in het PSV-stadion zijn door het dolle heen. In de kleedkamer van Feyenoord wordt na afloop gehuild en geschreeuwd en daarna is het stil.

"Ik heb mijn eigen functioneren daar ter discussie gesteld", vertelt een emotionele Feyenoord-trainer Mario Been direct na afloop. "Er werd niet op geantwoord. We gaan er een nachtje over slapen en dan gaan we er nog eens over praten. Ik hou enorm van deze club en als je dan zo met 10-0 afgaat, dat gevoel is niet te beschrijven."