Twee treffers Koopmeiners helpen Atalanta aan punt bij Juventus

Koopmeiners maakte de 0-1 door een ingestudeerde vrije trap fraai binnen te schieten. Na rust leek Juventus het tij in een tijdsbestek van vier minuten te keren. Andrea Cambiaso promoveerde in de 66ste minuut een steekbal van Weston McKennie tot doelpunt, waarna oud-Ajacied Arkadiusz Milik na een hoekschop de afvallende bal vol op de schoen nam: 2-1.

Tiende treffer

Koopmeiners schoot vijf minuten later, nu op maat bediend door Berat Djimsiti, de 2-2 binnen. Het was zijn tiende doelpunt in 25 competitieduels dit seizoen. Vorig seizoen had de Oranje-international voor dezelfde productie 33 wedstrijden nodig.

Koopmeiners was de enige Nederlander in de basis bij Atalanta. Hans Hateboer en Mitchel Bakker vielen in, Marten de Roon bleef de hele wedstrijd op de bank.

Milan boekte eerder op de dag een magere 1-0 thuiszege op Empoli. De Amerikaan Christian Pulisic maakte kort voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Tijjani Reijnders stond in de basis bij de Milanezen, maar werd na ruim een uur, met een gele kaart op zak, vervangen.