Dode en gewonde door botsing motoren in Barneveld

Bij een botsing tussen twee motoren in Barneveld is een 32-jarige man uit Bunschoten om het leven gekomen. Dat melden Politie Gelderland en Omroep Gelderland. De andere bestuurder, een 24-jarige man, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een videocorrespondent van Omroep Gelderland raakte een van de slachtoffers bekneld onder een hekwerk. Een traumahelikopter, de brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet onderzoek.

Het ongeluk vond plaats op de Grote Bosweg, vlak bij het bedrijventerrein Harselaar. Dat terrein staat volgens Omroep Gelderland bekend als een plek waar motorrijders graag komen. In februari 2023 waren daar ook al ongelukken met motoren. Een woordvoerder van de gemeente Barneveld liet toen weten dat ze bekend zijn met "illegale crossactiviteiten" op de Harselaar.