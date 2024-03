Veijer vijfde in eerste race Moto3-seizoen, Bagnaia winnaar in MotoGP

Motorcoureur Collin Veijer is vijfde geworden in de eerste Moto3-race van het seizoen. David Alonso, in 2023 derde in de WK-stand, boekte op het Lusail-circuit in Qatar zijn vijfde GP-zege.

Veijer, die vorig jaar zijn debuutseizoen als zevende in het klassement afsloot en in Maleisië zijn eerste GP-zege pakte, startte vanaf de tiende plaats en rukte, mede geholpen door een vroege val van Iván Ortolá en José Rueda, op naar plek vijf. Op die plek eindigde hij uiteindelijk ook.

In de voorlaatste ronde schoven ook Adrián Fernández en Vicente Pérez van de baan, toen er nog steeds een grote kopgroep was, zoals vaak te zien is in de spectaculaire Moto3-klasse.

In de slotronde liet Daniel Holgado, die de hele race op kop reed, zich verschalken door Alonso.

Bagnaia eerste winnaar in MotoGP

Bij de zware jongens in de MotoGP werd de eerste race van het seizoen een prooi voor de Italiaanse titelhouder Francesco Bagnaia (Ducati).