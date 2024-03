Vanavond op tv: Interview met president Herzog van Israël • Demonstraties bij Holocaustmuseum • Limburg wil megatelescoop

In gesprek met president Herzog

In Amsterdam opende vandaag het Holocaustmuseum. Honderden mensen demonstreerden tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog bij die opening. Ze houden hem verantwoordelijk voor het bloedvergieten in Gaza. 'Amsterdam is saying no to genocide', was te lezen op een van de protestborden.

Nieuwsuur had een uitgebreid gesprek met president Herzog, dat werd opgenomen voor zijn bezoek naar Nederland. In dat interview gaat hij in op de oorlog, de burgerdoden die daarbij vallen en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten.