Regerend kampioen City nam in de 23ste minuut een voorsprong in Liverpool, nadat John Stones bij de eerste paal was opgedoken bij een corner en via doelman Caoimhin Kelleher de 0-1 binnentikte.

De rol van Oranje-international Nathan Aké, die Liverpool-middenvelder Alexis Mac Allister door middel van een blok bij de eerste paal had weggedreven, was daarbij van groot belang voor City. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk als aanvoerder logischerwijs in de basis.

Liverpool kwam in de 50ste minuut langszij dankzij een benutte strafschop van Mac Allister. De Argentijn mocht vanaf elf meter aanleggen, nadat City-doelman Ederson een overtreding op Darwin Núñez had gemaakt.

Díaz slalomt door City-defensie

De thuisploeg ging vervolgens, mede met de impulsen van invaller Cody Gakpo op zoek naar de winst. Liverpool oogde gevaarlijk, maar was in de afronding niet scherp genoeg. Zo slalomde Luis Díaz af en toe fraai door de City-defensie, maar de Colombiaan had niet de beslissende eindpass in huis.

City had de winst nog kunnen grijpen in het slot toen de Belgische invaller Jéremy Doku de bal op de binnenkant van de paal schoot. Liverpool haalde opgelucht adem.