NEC zet in sterke tweede helft Heerenveen opzij en klimt naar zesde plaats

NEC blijft het goed doen in de eredivisie. De Nijmegenaren slaan in eigen huis in een sterke tweede helft toe tegen sc Heerenveen en springen door een 2-0 zege over Go Ahead Eagles heen naar de zesde plaats, op slechts één punt van Ajax.

NEC en nummer negen Heerenveen, die bij de aftrap door een gaatje van vijf punten gescheiden werden, hielden elkaar lang in de greep. Veel te genieten viel er niet.