Sprintje levert springruiter Greve zege in Grote Prijs van Den Bosch op

Willem Greve heeft bij Indoor Brabant op spectaculaire wijze de Grote Prijs van Den Bosch gewonnen. De 41-jarige springruiter was in de barrage met negen man niet alleen foutloos, maar ook nipt sneller dan nummer twee Henrik von Eckermann.

De Zweed kwam al vroeg in de jump-off in de ring en ging pijlsnel rond. Hij legde met een foutloze rit in 33,74 de lat hoog voor de concurrentie. Harrie Smolders kwam er nog het dichtst bij in de buurt, maar moest op Uricas toch bijna een seconde toegeven.

Prinses Beatrix

Ook de rest beet zich stuk op de prestatie van Von Eckermann, of probeerde het zelfs niet eens. Totdat Greve aan zijn barrage begon en er onder het toeziend oog van prinses Beatrix er flink de vaart inzette.

Hij leek met Highway net tekort te gaan komen, maar dankzij een sprint naar de laatste hindernis, die ook bleef liggen, bleef Greve 0,04 seconde onder de tijd van Von Eckerman en kon de emotioneel reagerende Markeloër zijn eerste grote overwinning (én 333.000 euro) bijschrijven.