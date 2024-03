Opnieuw meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel, totale boete nu 60.000 euro

Voor de tweede dag op rij hebben meer dan 2000 mensen overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De teller stond afgelopen nacht op 2021 mensen, de nacht ervoor op 2002. Dat betekent dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opnieuw een dwangsom van 15.000 euro moet betalen aan de gemeente Westerwolde, waar het centrum staat. De boete bedraagt nu in totaal 60.000 euro.

De rechter bepaalde eind januari dat het COA per 22 februari een dwangsom van 15.000 euro moet betalen voor elke dag dat de bezetting in het aanmeldcentrum boven het maximum van 2000 komt. Vannacht gebeurde dat voor de vierde keer, waardoor er nu 60.000 euro in de boetepot zit. Het COA moet blijven betalen totdat het maximum van 1,5 miljoen euro is bereikt.

"We doen er alles aan om ons aan de bestuursovereenkomst met de gemeente Westerwolde te houden en dwangsommen te voorkomen", aldus het COA. "Door de hoge bezetting en de iets hogere instroom is dat niet altijd haalbaar."

Doordat er binnenkort opvanglocaties sluiten als gevolg van aflopende huurcontracten, zal de druk op Ter Apel de komende tijd naar verwachting weer toenemen, schrijft RTV Noord. Meerdere locaties in het land hebben ruimte beschikbaar, maar door afspraken met de gemeenten wordt die nu niet benut.

Niet langer aanvaardbaar

Al tijden wordt de maximale bezetting in Ter Apel structureel overschreden met honderden mensen. De gemeente Westerwolde stapte in december naar de rechter om het aantal asielzoekers in de opvanglocatie terug te brengen. Volgens de burgemeester was de situatie in het centrum niet langer aanvaardbaar, zowel voor de asielzoekers als voor omwonenden van het aanmeldcentrum.

In januari werd in de Eerste Kamer de spreidingswet aangenomen. Het uitgangspunt daarvan is dat asielzoekers beter over de gemeenten in Nederland worden verdeeld, wat op termijn de situatie in Ter Apel moet verlichten.