Trans personen aangevallen door grote groep jongeren in Thessaloniki

De Griekse politie heeft 21 mensen aangehouden voor een aanval op twee trans personen gisteravond in Thessaloniki. Onder de arrestanten zijn elf minderjarigen; zij zijn vrijgelaten op last van de aanklager.

Het incident in de noordelijke havenstad gebeurde gisteravond op het centraal gelegen Aristotelesplein. Een groep van zo'n 200 jongeren viel de trans personen, beiden 21, lastig en gooide met flessen. Ook werden de twee geslagen en bespuugd.

Daarop vluchtten ze een restaurant binnen, terwijl de groep buiten doorging met het roepen van bedreigingen en beledigingen. De politie wist hen te ontzetten.

Geschokt

In Griekenland is geschokt gereageerd op het incident, vooral doordat de groep zo groot was en er ogenschijnlijk geen aanleiding was om de twee aan te vallen. Ook omstanders hebben geschokt gereageerd, blijkt uit de video's.

Thessaloniki is de tweede stad van Griekenland. De burgemeester heeft zijn afschuw uitgesproken en spreekt van een barbaarse en homofobe aanval waarvoor in zijn stad geen plaats is. Komende zomer vindt in Thessaloniki EuroPride plaats, een pan-Europees evenement voor de lhbti-gemeenschap.