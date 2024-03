Kritiek op oproep paus aan Oekraïne om de witte vlag te hijsen

Een woordvoerder van het Vaticaan verduidelijkte later dat de paus "een einde aan de vijandelijkheden en een wapenstilstand die met onderhandelingen werd bereikt" bedoelde, in plaats van een regelrechte Oekraïense overgave. Volgens hem had de interviewer de term 'witte vlag' gebruikt, waarna paus Franciscus dit had overgenomen in zijn antwoord.

Ongemak vanuit Oekraïne

Sinds de Russische inval in Oekraïne deed de paus al meer uitspraken die met ongemak werden ontvangen in Oekraïne. Zo zei hij dat er een "geheime Vaticaanse missie" is om vrede te brengen in het conflict en blijft hij wapenhandel in het algemeen veroordelen, terwijl Oekraïners stellen dat zij wapens hard nodig hebben om zich te verdedigen. In tijden van oorlog is het gebruikelijk dat het Vaticaan neutraal blijft.