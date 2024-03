Broer Diana: ik ben mishandeld en misbruikt op kostschool

Charles Spencer, de broer van prinses Diana, zegt dat hij als 11-jarige leerling op een chique kostschool is mishandeld en misbruikt. Hij vertelt daarover in een voorpublicatie van zijn memoires in de Britse krant Mail on Sunday. Verantwoordelijk voor de wandaden waren vooral de "angstaanjagende en sadistische" hoofddocent en een assistent-huisbeheerder, een vrouw die door hem als "allesverslindende pedoseksueel" wordt aangeduid.

De nu 59 jaar oude Spencer zegt dat andere leerlingen hetzelfde is overkomen. Hij hoopt dat zijn getuigenis duidelijk maakt hoe het er in de jaren 70 op Britse privéscholen aan toeging en dat dit ertoe bijdraagt dat slachtoffers deze periode in hun leven kunnen afsluiten. "Ik heb in de ogen van mijn tijdgenoten op Maidwell vaak diepe pijn zien weerspiegelen. Velen van ons hebben Maidwell verlaten met demonen in het diepst van hun ziel."

Versnelde seksuele ontwikkeling

De exclusieve kostschool Maidwell Hall ligt in het graafschap Northamptonshire op 16 kilometer van de woonplaats van de Spencers. Tot 2010 was de school alleen toegankelijk voor jongens. Volgens de de Mail bedraagt het schoolgeld nu meer dan 37.000 euro per jaar.

Charles ging er in 1972 naartoe toen hij 8 jaar oud was . Op zijn 11e verhuisde hij naar de slaapzalen op een bovenverdieping, waar een vrouw van ongeveer 20 jaar toezicht hield. Zij papte met jongens aan door hen 's nachts iets lekkers te brengen.

Als ze de jongens had ingepalmd, ging ze tot zoenen en seksuele aanrakingen over. Volgens Spencer waren deze jonge jongens daar zeer gevoelig voor, omdat ze naar aandacht, warmte en affectie snakten.

Hij zegt dat hij als gevolg van deze ervaring een versnelde seksuele ontwikkeling doormaakte. Op zijn twaalfde bezocht hij tijdens een vakantie in Italië een prostituee, wat een vreugdeloze ervaring voor hem was.

Of de vrouw die hem misbruikte nog leeft weet hij niet. Ze moet nu ver in de 60 zijn. Mogelijk woont ze in het buitenland.

Schreeuw om hulp

De hoofddocent die hem en andere jongens mishandelde, is in 2022 overleden. Hij sloeg de jongens met een slof of stok "snel en plotseling met de volle kracht van zijn gespierde arm, voordat hij je vol walging wegduwde". Spencer denkt dat de man er seksueel opgewonden van raakte.

Dat laatste was ook het geval bij de leraar Latijn van de jongens. "Hij ging naast me zitten, gooide me over zijn knieën en sloeg me hard met een van mijn cricketschoenen, waarbij de metalen pinnen door mijn huid gingen."

Spencer had het idee dat zijn ouders hem voor straf naar de kostschool hadden gestuurd, omdat hij als zoon tekortschoot. Hij leerde zichzelf overgeven in de hoop dat een volwassene hem warmte en genegenheid zou schenken. "Het was een schreeuw om hulp", beseft hij nu.

Emotionele schade

De broer van Diana trouwde twee keer. Beide huwelijken eindigden in een scheiding. Hij is ervan overtuigd dat de emotionele schade die hij in zijn kostschooltijd opliep daarbij een rol heeft gespeeld. Na het mislukken van zijn tweede huwelijk, in 2007, ging hij in therapie.

Maidwell Hall noemt de ervaringen van Spencer en zijn medeleerlingen "ontnuchterend". "Het is moeilijk nu kennis te nemen van praktijken waarvan soms, helaas, gedacht werd dat ze normaal en acceptabel waren. Bijna elk aspect van het schoolleven is sinds de jaren 70 beduidend veranderd. De bescherming van kinderen en het bevorderen van hun welzijn staat daarbij centraal".

De school heeft melding van de misstanden gedaan bij de plaatselijke autoriteiten en roept iedereen met gelijksoortige ervaringen op aangifte te doen bij de politie.