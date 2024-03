Belgen kopen huizen in Nederlands Putte, maar leven in België

Steeds meer mensen uit België kopen huizen in het Nederlandse deel van de Brabantse plaats Putte. Het dorp ligt in beide landen. Volgens Nederlandse bewoners komt hun sociale leven onder druk te staan, omdat Belgen blijven leven in hun eigen land, hoewel ze daar dus niet meer wonen.

Het Nederlandse deel van het dorp ligt in de Brabantse gemeente Woensdrecht en telt bijna 4000 inwoners. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat een derde daarvan de Belgische nationaliteit heeft.

"We hebben geen hekel aan Belgen, maar ze doen nergens aan mee", verzucht een inwoonster van het Brabantse Putte. "Hun sociale leven speelt zich volledig af in hun moederland een paar honderd meter verderop. Terwijl hier de verenigingen leeglopen."

Hypotheek

Makelaar Jan-Kees Vader ziet dat vooral huizen onder de vier ton in trek zijn bij de zuiderburen. Die worden voor zo'n 80 procent aan hen verkocht. "Je kunt best spreken van een tsunami van Belgen", zegt Vader.

Dat Belgen steeds vaker een huis kopen in het Nederlandse Putte heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het afsluiten van een hypotheek in Nederland makkelijker is dan in hun eigen land. Daarnaast moeten kopers in België tot 20 procent eigen geld inbrengen bij de aankoop van een woning, in Nederland is dat ongeveer 5 procent. Bovendien is de hypotheekrente in Nederland aftrekbaar voor de belasting, in België niet.

Scholen

Frank Roeken van de dorpsraad in Putte vindt de snelle toename van het aantal Belgen zorgelijk, schrijft Omroep Brabant. Hij ziet bijvoorbeeld dat de scholen in het Nederlandse deel leeglopen, terwijl in het Belgische deel het tegenovergestelde gebeurt.

"Het merendeel van de Belgische kinderen in ons dorp gaat aan de andere kant van de grens naar school. Hierdoor zitten nog maar zo'n honderd leerlingen op ons schooltje, terwijl de school in Belgisch Putte met bijna zeshonderd leerlingen zowat uit z'n voegen barst."