Vingegaard maakt feestweekend Visma compleet, Milan wint snelste etappe ooit in Tirreno

Jonas Vingegaard heeft voor het eerst in zijn loopbaan het eindklassement van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Deen, winnaar van twee ritten deze ronde, kende een probleemloze slotrit en werd op het podium vergezeld door Juan Ayuso (UAE-Emirates) en Jai Hindley (Bora-hansgrohe).

De 34ste zege van Vingegaard was ook een historische voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Eerder op de dag ging de eindzege in Parijs-Nice namelijk naar Matteo Jorgenson. Het is voor het eerst dat beide prestigieuze etappekoersen in één jaar door dezelfde ploeg worden gewonnen.