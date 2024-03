Zeilsters Van Aanholt en Duetz heroveren wereldtitel in olympische 49erFX

De Nederlandse zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn in de wateren bij het Spaanse eiland Lanzarote wereldkampioen in de olympische skiffklasse 49erFX geworden.

Ze heroverden de titel op hun Zweedse trainingspartners Vilma Bobeck en Rebecca Netzler, die zaterdag kostbare punten verspeelden door na twee gewonnen races in de derde te kapseizen.

Voor Van Aanholt, die vorig jaar met Duetz in Den Haag genoegen moest nemen met zilver, is het haar derde WK-goud. In 2021 vormde ze samen met Elise de Ruijter het beste duo in deze zeilcategorie.

Duetz staat zelfs al op vier: in 2018 en 2019 zegevierde ze aan de zijde van Annemieke Bekkering.