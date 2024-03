De Nederlandse zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn in de wateren bij het Spaanse eiland Lanzarote wereldkampioen in de 49erFX geworden.

Ze heroverden de titel op hun Zweedse trainingspartners Vilma Bobeck en Rebecca Netzler, die zaterdag kostbare punten verspeelden door na twee gewonnen races in de derde te kapseizoen.

Voor Van Aanholt, die vorig jaar met Duetz in Den Haag genoegen moest nemen met zilver, is het al het derde WK-goud. In 2021 vormde ze samen met Elise de Ruijter het beste duo in deze zeilcategorie.

Derde in medalrace

Van Aanholt en Duetz wonnen vijf van de vijftien races en hadden daarmee een ruime voorsprong opgebouwd. In de medalrace was een derde plaats, net voor Netzler en Bobeck, ruim voldoende om met de eindzege aan de haal te gaan.

De Zweedse concurrentes konden zich troosten met zilver, terwijl het brons bij het sterk bezette WK, waar enkele landen nog strijd voerden voor een olympisch ticket, bij Jana Germani en Giorgia Bertuzzi uit Italië terechtkwam.

Mannen raken titel kwijt

Bij de mannen moesten Bart Lambriex en Floris van de Werken hun vorig jaar in eigen land voor de tweede keer geprolongeerde titel juist inleveren. Ze beleefden vrijdag een slechte dag en herstelden zich zaterdag, maar het gat naar de Fransen Erwan Fischer en Clément Pequin was al te groot geworden.

De Britten James Grummett en Rhos Hawes pakten achter de Franse en Nederlandse boot de bronzen medaille.