Matig en 'vermoeid' Ajax speelt in slotfase gelijk tegen Fortuna

Er klonk afgelopen donderdag na het gelijkspel van Ajax tegen Premier League-hoogvlieger Aston Villa (0-0) optimisme over het spel van de Amsterdammers. Coach John van 't Schip prees toen onder meer de degelijkheid van zijn ploeg.

Maar dat goede niveau kon Ajax zondagmiddag tegen Fortuna, de nummer tien van de eredivisie, niet bij lange na niet opbrengen.

Van 't Schip: 'Wij kunnen dit nog niet aan'

De tegenvaller van Ajax had volgens trainer Van 't Schip vooral met vermoeidheid te maken van het midweekse duel met Aston Villa. "Wij kunnen dat nog niet aan", wond hij er geen doekjes om.

"We hebben een jonge selectie die een zwaar seizoen doormaakt, zowel mentaal als fysiek. Dat was vandaag vooral in de tweede helft terug te zien", aldus Van 't Schip. "Dit soort dingen horen erbij en ik vind dat we als Ajax-zijnde hier beter in moeten zijn."

Ajax had de zaak in de eerste helft nog enigszins onder controle. De eerste kans van de wedstrijd was echter wel voor Fortuna-spits Kaj Sierhuis, die uit de kluts uithaalde, maar Ajax-doelman Diant Ramaj redde.

In de achtste minuut was het raak voor Ajax toen de opstomende Kenneth Taylor van een meter of achttien raak schoot, waarbij de Fortuna-defensie het naliet om de middenvelder af te stoppen.