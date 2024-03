Shiffrin skiet zich tussen select gezelschap met achtste WB-eindzege op slalom

Shiffrin voegde zich in stijl bij het gezelschap Vonn, Hirscher en Stenmark. De zege in Zweden was Shiffrins 96ste overwinning in een wereldbekerwedstrijd. En dat terwijl ze zes weken geleden nog zwaar ten val was gekomen bij wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo.

De anderhalve maand afwezigheid deerde Shiffrin niet, want ze won beide slalomruns. Op ruim een seconde eindigde de Kroatische Zrinka Ljutic als tweede, de Zwitserse Michelle Gisin werd derde.