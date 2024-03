Jorgenson wint Parijs-Nice voor eigen voordeur en gunt Evenepoel dagzege

Van de regen naar de zon

De korte en explosieve slotrit van 109,3 kilometer met start en aankomst in Nice kende liefst zes beklimmingen in het achterland.

In het verleden is meer dan eens gebleken dat het klassement in de slotrit nog volledig op zijn kop gezet kan worden. Vandaag was daarop geen uitzondering.

De etappe begon in de regen met een aanval van Victor Campenaerts, Laurence Pithie en Johan Jacobs. De favorieten gunden de kopgroep echter amper ruimte.