Ajax-vrouwen voeren met zege op Utrecht druk op bij koploper Twente

De Ajax-vrouwen blijven in de eredivisie in de buurt van koploper FC Twente. Door een 2-0 zege op bezoek bij FC Utrecht is het verschil drie punten. Twente speelt later vanmiddag nog wel thuis tegen nummer drie PSV.

Dat Ajax slechts twee keer scoorde, was bescheiden van de makkelijkst scorende ploeg in de Nederlandse competitie: 50 doelpunten in 17 wedstrijden. Helemaal tegen Utrecht, dat op Excelsior en Telstar na de meeste doelpunten tegen krijgt dit seizoen.