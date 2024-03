Stolz na baanrecord 1.500 meter met immense voorsprong naar slotafstand WK allround

Met 1.41,77 won Stolz de 1.500 meter en verbeterde hij ook nog het baanrecord van Thomas Krol uit 2019 (1.42,58). Roest gooide in de laatste ronde beide armen los in de hoop de schade nog enigszins te beperken. Hij finishte in 1.43,37 en gaf dus 1,59 seconden toe op Stolz.

Roest, drievoudig wereldkampioen allround, zal er niet meer van hebben opgekeken. "Eén man verbaast iedereen", zei hij al op de ochtend van de slotdag, daarmee doelend op Stolz. "En dat heb ik niet in de hand."

Al grote voorsprong na dag één

Stolz had op de eerste dag al flink huisgehouden met een baanrecord op de 500 meter en een degelijke 5.000 meter. Daarmee had hij al een behoorlijke voorsprong opgebouwd in het klassement.