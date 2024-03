Heel veel vertrouwen had Roest er al niet in voorafgaand aan de 10.000 meter, want 33,38 seconden was wel een "zeer groot gat" met Stolz. "Maar ik ga strijden", kondigde de drievoudig wereldkampioen allround aan, ook al moest hij voor het goud Stolz een ronde inhalen.

Die woorden maakte hij waar. Roest ging behoudend van start en nam daarmee al langzaam maar zeker afstand van Stolz, die zich aan zijn eigen schema hield. Met nog zestien ronden te gaan versnelde de Nederlander, maar Stolz hield zicht op zijn directe concurrent.

'Geen schande'

Ook de Amerikaan probeerde te versnellen. Dat lukte niet, maar Roest was in de laatste ronden ook moegestreden. Beiden waren aan het knokken in het slotstuk van de WK allround. Roest won nog wel de rit, maar Stolz was de gevierde man na de finish.

"Het was alles of niks", analyseerde Roest. "Ik probeerde Jordan onder druk te zetten, maar uiteindelijk reed hij zo'n goede tien kilometer dat het niet lukte. Het is geen schande om hier van hem te verliezen."

In voetsporen Heiden, Flaim, Hedrick en Davis

Met zijn wereldtitel treedt Stolz in de voetsporen van zijn landgenoten Eric Heiden, Eric Flaim, Chad Hedrick en Shani Davis. Dat was een belangrijk doel voor de Amerikaan, die het allrounden ziet als de bakermat van de internationale toernooien.