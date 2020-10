Dodgers opnieuw op voorsprong in World Series na probleemloze zege

Werper Walker Buehler was de uitblinker bij de Dodgers. Hij stond in zes innings maar drie honkslagen en één run toe.

Los Angeles Dodgers is in de World Series opnieuw op voorsprong gekomen. De zesvoudig kampioen won met 6-2 van Tampa Bay Rays en leidt nu in de best-of-seven-serie om de Amerikaanse honkbaltitel met 2-1.

Jansen lijkt precies op tijd weer in topvorm te zijn. Hij kende deze play-offs een moeilijke periode, raakte zelfs zijn plaats als closer (de werper die het karwei af moet maken) even kwijt, maar heeft zich inmiddels prima herpakt.

Van zijn laatste 43 worpen waren er 34 in de slagzone. Vrijdagavond was hij goed voor een worp van 153,2 kilometer per uur, zijn snelste worp in bijna twee maanden, en waren elf van de vijftien worpen goed voor een slag.

Het enige vlekje op zijn optreden was de homerun van Arozarena. Voor de 25-jarige buitenvelder van Tampa Bay was het sinds het einde van het reguliere seizoen al zijn achtste homerun, een evenaring van het record van Barry Bonds (2002), Carlos Beltran (2004) en Nelson Cruz (2011).