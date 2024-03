Den Bosch klopt SCHC in doelpuntrijke topper en staat weer bovenaan in hoofdklasse

De hockeysters van Den Bosch hebben de koppositie in de hoofdklasse weer overgenomen van Amsterdam. In eigen huis werd nummer drie op de ranglijst SCHC met 4-3 verslagen.

Nadat het zaalseizoen was afgelopen en SCHC de titel had veroverd, werd dit weekend de buitencompetitie weer hervat. Den Bosch ging de winterstop als koploper in.

Gisteren nam Amsterdam de koppositie voor een dag over dankzij een 3-2 zege op Tilburg. Het duel tussen Den Bosch en SCHC van zondagmiddag was een rechtstreeks duel om de koppositie.

Sterk begin SCHC

SCHC begon sterk aan het duel. In de openingsfase kreeg de ploeg uit Bilthoven al een paar kansen en na vier minuten lag de eerste bal al in het net. Trijntje Beljaars scoorde vanuit de rebound.

Vroeg in het tweede kwart maakte Frédérique Matla gelijk, met een harde push uit een strafcorner.