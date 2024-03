Wervelend AZ toont met 4-0 nog genade voor gehavend en zwak Excelsior

Moeiteloos heeft AZ het dolende Excelsior verslagen: 4-0. AZ was met vier goals nog genadig voor de Rotterdammers, die al voor de zesde keer op rij verloren en de degradatiestreep naderen.

De ploeg van Maarten Martens staat nog altijd stevig op plek vier in de eredivisie. Zeven punten achter de huidige nummer drie FC Twente.

Het verzet van Excelsior was eigenlijk al na een kwartier gebroken. De Rotterdammers kregen in twee minuten twee goals tegen, waarvan eentje - een kopbal van Dani de Wit (1-0) - voor het vijfde duel op rij uit een hoekschop.

Het was de dertiende tegengoal uit een corner dit seizoen voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen, die gelijk knock-out geslagen leek.

Dat AZ maar vier keer scoorde, was een wonder. Twee goals werden afgekeurd wegens buitenspel, een schot van Tiago Dantas raakte de lat en Excelsior-doelman Stijn van Gassel haalde meerdere keren opgelucht adem na vele hachelijke momenten in zijn strafschopgebied.

Misschien hadden ze het wel een beetje voorzien bij Excelsior, want zij misten zowat een half basiselftal wegens schorsingen en blessures van Couhaib Driouech, Redouan El Yaakoubi, Troy Parrott, Kik Pierie en Arthur Zagre.