Beune pakt bij debuut wereldtitel allround: op drie afstanden de snelste

Groenewoud wilde een persoonlijk record rijden en daarvoor was een tijd onder de 6.50,77 nodig. Het lukte haar de rondetijden redelijk vlak te houden, maar een PR zat er niet in. Ze kwam na 6.54,04 over de finish. Ze ging daarmee Han voorbij in het klassement en pakte het zilver.

"Ik kwam hier wel om te winnen, maar mag hier ook wel tevreden mee zijn. Ik heb een goed seizoen gehad", aldus Groenewoud, die het allrounden "heel leuk" vindt om te doen. "Ik wil het wel vaker doen, het is wel mooi."

Bij Rijpma-de Jong was het beste er wel van af op de laatste afstand. Ze was zichtbaar aan het knokken en haar rondetijden liepen op. Wel dook ze nog onder de zeven minuten: met 6.58,78 ging ook zij Han nog voorbij.

Ondanks de bronzen medaille, kijkt Rijpma-de Jong met een dubbel gevoel terug op de WK. "Ik zat er het hele weekend niet zo heel lekker in. Alles kostte net wat meer energie, ik kwam niet lekker in mijn slag. Het was een beetje een gevecht. Maar overall mag ik hier heel tevreden mee zijn."

Geen Takagi meer

Voor Miho Takagi bleek de WK allround direct na de WK sprint toch iets te vermoeiend. Ze won gisteren nog wel de 500 meter, maar op de 3.000 meter werd al snel duidelijk dat het beste er wel vanaf was bij de Japanse.

Haar coach Johan de Wit liet zaterdagavond dan ook weten dat zijn pupil, die vrijdag wereldkampioen sprint werd, zich terugtrekt uit het toernooi. Ze was na dag één de nummer drie van het klassement.

