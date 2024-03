President Israël roept bij opening Holocaustmuseum op tot vrijlating gijzelaars

In zijn toespraak memoreerde Herzog dat in de Tweede Wereldoorlog te veel mensen zwijgend toekeken of de nazi's hielpen om Joden uit Nederland weg te voeren, maar dat er ook mensen waren die in verzet kwamen tegen de nazi's.

Hij gaf het voorbeeld van twee mensen die Joden als onderduikers in huis hadden. Na de bevrijding gingen deze onderduikers naar Israël en nu is hun kleinzoon omgekomen in de strijd om Israël te beschermen, zei hij.

Herzog benadrukte het belang van het museum, het belang om "de gruwelen die zijn ontstaan uit haat, antisemitisme en racisme" te gedenken, en verwees naar het huidige antisemitisme dat wereldwijd opleeft.

Bijzonder gebaar

Voorzitter Manuela Schwesig van de Duitse Bondsraad zei dat het belangrijk is om "nooit meer" te blijven zeggen en dat er geen plaats is voor antisemitisme. "Dat u, president Herzog hier vandaag aanwezig bent, is een bijzonder gebaar", zei ze.

Schwesig noemde het schokkend dat Joden weer slachtoffer zijn van aanvallen van haat, geweld en moord, door de aanval van Hamas. Ze wees ook op de recente demonstraties in Duitsland tegen haat en rechts-extremisme en het belang daartegen te blijven opstaan.

Duitsland heeft bijgedragen aan de oprichting van het Holocaustmuseum. "Duitsers waren verantwoordelijk voor de deportatie van mensen vanaf deze plek. We erkennen schuld en willen dat zoiets nooit meer gebeurt. Daarom steunt Duitsland dit museum", zei Schwesig, die mede sprak uit naam van de Duitse president Steinmeier.

'Het was een Oostenrijker'

De Oostenrijkse president Van der Bellen zei dat er een speciale reden is dat hij bij de opening is. "Arthur Seyss-Inquart, rijkscommissaris voor Nederland, was een Oostenrijker. Het was een Oostenrijker die opdracht gaf tot de deportatie van meer dan 100.000 Joden uit Nederland naar de nazi-vernietigingskampen." Een Oostenrijker, zei hij, was verantwoordelijk voor de vervolging, marteling en dood van zovelen.

"Daarom sta ik hier met een speciale verantwoordelijkheid. 'Nooit meer' zeggen is niet genoeg, je moet ernaar leven." Volgens Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies, is het de eerste keer dat Oostenrijk verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel in de Holocaust.

Van der Bellen verwees ook naar het antisemitisme en de haat van nu en riep iedereen op daartegen op te staan. "Alleen zo doen we recht aan de slachtoffers van de Shoah."

Bordje in Vondelpark

Koning Willem-Alexander riep iedereen in zijn toespraak op naar het museum te komen, kennis te nemen van wat er vorige eeuw is gebeurd en het mee te nemen in hoofd en hart. "Laten we nooit vergeten dat Sobibor begon in het Vondelpark met een bordje 'Verboden voor Joden'."

Bekijk hier een fragment uit de toespraak van de koning: