Man aangehouden die dreigde PVV-leider Wilders te vermoorden

De politie Amsterdam heeft vrijdagavond een man aangehouden die PVV-leider Geert Wilders met de dood heeft bedreigd. De politie bevestigt naar aanleiding van een tweet van Wilders dat de man heeft gedreigd de politicus te vermoorden.

Volgens de politie is de man gearresteerd en wordt hij morgen voorgeleid. Over de identiteit van de man en waarom hij Wilders bedreigde is niets bekend.