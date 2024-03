Prinses Catherine laat voor het eerst van zich horen sinds operatie in januari

Voor het eerst sinds haar buikoperatie in januari heeft de Britse prinses Catherine publiekelijk van zich laten horen. De vrouw van kroonprins William laat via sociale media weten: "Bedankt voor al jullie vriendelijke wensen en voortdurende steun in de afgelopen twee maanden."

Bij het bericht is een foto te zien waarop de 42-jarige prinses breeduit lacht, samen met haar drie kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis. De foto is gemaakt door haar man, prins William. Ook wenst ze iedereen een fijne Moederdag. Het Verenigd Koninkrijk viert die dag vandaag.