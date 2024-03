Demonstraties gaande tegen komst Israëlische president bij Holocaustmuseum

Actievoerders van Amnesty International staan met borden op verschillende plekken in de buurt van het Nationaal Holocaustmuseum. De teksten zijn gericht aan Herzog, die mogelijk via die route van de Portugese Synagoge naar het museum reist. Vlak bij het museum is een bord op een paal geplakt, met daarop de tekst 'Detour, To International Criminal Court', met een pijl die een andere kant opwijst.

Ook op de Weesperstraat en bij museum Nemo staan demonstranten van Amnesty International met borden. "We staan hier om president Herzog als hij hier aankomt te wijzen op het feit dat hij verantwoording moet afleggen voor wat er in Gaza gebeurt", zegt een woordvoerder. "Het is heel cru dat hij nu juist in deze tijd dit museum opent. Daarom willen we hem deze boodschap meegeven."

Omstreden

Tegenstanders noemen de aanwezigheid van Herzog onacceptabel en ongewenst. Zij hekelen uitspraken van de Israëlische president over de oorlog tegen Hamas. Zo zei hij kort na de Israëlische inval in Gaza, als reactie op de Hamas-aanvallen van 7 oktober, geen onderscheid te maken tussen burgers en Hamas-strijders in Gaza. Die uitspraak werd opgenomen in een aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag.

Een woordvoerder van het Holocaustmuseum liet deze week weten dat Herzog afgelopen zomer al is uitgenodigd. Volgens hem is na 7 oktober niet overwogen om die uitnodiging in te trekken.

Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier waar het museum toe behoort, heeft begrip voor de kritiek. "Tegelijkertijd wil ik niet al die mensen uitsluiten over wie dit museum gaat. Dit museum gaat over de moord op Nederlandse Joden."

Schrijver wijst erop dat Herzog als president symbool staat voor de die duizenden Nederlandse Joden die na de oorlog naar Israël zijn gegaan omdat ze in Nederland geen toekomst meer zagen. "Er wonen nog 800 overlevenden van de Holocaust in Israël en we willen dat die mensen zich gerepresenteerd weten", zegt de directeur.