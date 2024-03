Betoging Amsterdam lijkt afgelopen na oproep ME om te vertrekken

De protestacties tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum zijn voorbij. Op het Waterlooplein waren naar schatting aanvankelijk 2000 demonstranten aanwezig. Na de oproep van de mobiele eenheid om te vertrekken, liep het plein leeg.

De actievoerders hadden Palestijnse vlaggen bij zich en droegen borden met teksten als "Amsterdam is saying no to genocide". Ze zijn na de oproep van de ME in de richting van theater Carré gelopen.

Koning Willem-Alexander hield tijdens het openingsprogramma in de Portugese Synagoge een toespraak. De demonstranten op het nabijgelegen plein waren toen te horen. De koning verplaatste zich vervolgens naar het museum, waar hij na met boegeroep te zijn onthaald het gebouw officieel opende. Buiten het museum waren verschillende demonstratievakken ingericht; in het ene deel waren Israëlische vlaggen te zien, in het deel ernaast Palestijnse vlaggen.

De ME had zich tijdens de opening van het museum al tussen het Waterlooplein en de Portugese Synagoge opgesteld, om te voorkomen dat demonstranten naar de synagoge zouden trekken. De politie meldt een vrouw te hebben gearresteerd in de buurt van het museum. Ze is aangehouden voor het plakken van stickers.

'Nooit meer'

Onder andere de Joodse organisatie Erev Rav doet mee aan de demonstraties. "Van de geschiedenis moeten wij leren", zei oprichter Yuval Gal eerder tegen AT5. "Als wij 'nooit meer' zeggen, dan bedoelen wij echt 'nooit meer'. Maar het gebeurt nu, in Gaza." Erev Rav was eerder betrokken bij sit-ins voor de Palestijnse slachtoffers in Gaza.

Op meerdere plekken in de hoofdstad protesteren demonstranten tegen de aanwezigheid van Herzog: