Twee mensen zijn vannacht zwaargewond geraakt nadat zij een indringer betrapten in hun huis in Voerendaal. De verdachte is gevlucht, de politie is een zoektocht naar hem begonnen.

Wat er precies is gebeurd in de woning, is nog niet duidelijk. Het incident gebeurde vannacht rond 00.30 uur aan de Steinweg in de Limburgse gemeente. De bewoners van het huis zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

De politie is met verschillende eenheden op zoek naar de indringer. Bij de zoektocht is onder meer een helikopter ingezet. Het is niet duidelijk in welke richting de verdachte is gevlucht, schrijft L1 Nieuws. Hij zou een legergroene jas en een bruine broek dragen. De politie vraagt mensen die de verdachte menen te zien meteen 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen.