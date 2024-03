De Israëlische premier Netanyahu "beschadigt" zijn land door de manier waarop hij in Gaza de oorlog tegen Hamas voert. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd in een tv-interview met de Amerikaanse zender MSNBC.

"Hij doet meer kwaad dan goed voor zijn land", zei Biden. "Oorlog voeren met zoveel burgerslachtoffers staat haaks op de waarden van de Joodse staat."

De Amerikaanse president benadrukte wel pal achter Israël te blijven staan. Biden onderschrijft ook nog steeds het recht van Israël om over te gaan op vergelding na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober in Israël. "Maar Netanyahu moet meer aandacht hebben voor de onschuldige levens die verloren gaan als gevolg van de acties."

Biden waarschuwt al langer dat Israël het risico loopt internationale steun te verliezen vanwege het aantal burgerslachtoffers in Gaza. De teller is volgens het Palestijnse gezondheidsministerie, dat onder leiding staat van Hamas, inmiddels de 30.000 gepasseerd. Sinds het begin van de oorlog zijn zo'n 2 miljoen mensen ontheemd. Dat is bijna de hele bevolking van de kuststrook.

'Invasie Rafah rode lijn'

In het interview noemt Biden een Israëlische invasie van de zuidelijke stad Rafah "een rode lijn". In de Gazaanse grensstad houden zich zo'n 1,3 miljoen Palestijnen op in vluchtelingenkampen. Volgens Israël bevindt zich een bolwerk van Hamas in de stad.

Biden liet in het midden wat de consequenties van een inval in Rafah zouden zijn. "Het is een rode lijn, maar ik zal Israël nooit in de steek laten. Het verdedigen van Israël is nog steeds cruciaal", zei Biden. "Dus er is geen rode lijn in de zin dat ik Israël alle wapens ga ontzeggen zodat ze geen Iron Dome (afweersysteem dat raketten onderschept, red.) meer hebben om zich te beschermen."

Geloof in staakt-het-vuren

Biden zei in het tv-interview er ook nog altijd te geloven dat een staakt-het-vuren in Gaza mogelijk is voordat de ramadan een dezer dagen begint. "Ik denk dat het altijd mogelijk is, dat geef ik nooit op." Gisteren zei Hamas-kopstuk Naim tegen de NOS dat hij minder hoopvol was op een staakt-het-vuren dan tien dagen geleden.

In de Egyptische hoofdstad Caïro vinden gesprekken plaats over een mogelijk staakt-het-vuren. Vertegenwoordigers van Hamas spraken afgelopen week met bemiddelaars uit Qatar en Egypte.

Israël wilde niet aan de onderhandelingstafel plaatsnemen omdat het geen lijst van Hamas heeft gekregen met namen van gijzelaars die als onderdeel van de deal zouden vrijkomen. Volgens Hamas is het niet mogelijk om erachter te komen wie van de gijzelaars nog in leven zijn, omdat Gaza nog gebombardeerd wordt door Israël.

Biden zei dat hij zijn standpunten ook in de Knesset, het Israëlische parlement, wil uitdragen. Daarvoor wil hij weer naar Israël reizen. De Amerikaanse president was daar voor het laatst enkele weken na 7 oktober.