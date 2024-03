Drentse vrouwenkoers gaat door, maar KNWU is bezorgd over toekomst Nederlands wielrennen

Leeser kijkt dan ook met zorgen naar de toekomst. "Volwaardige koersen zijn nodig voor talentontwikkeling. Een omloop is wat anders dan met een heel peloton 180 kilometer koersen van A naar B. Minder, of andere vormen van koersen kunnen de ontwikkeling van talenten doen stokken. Dat is een feit."

Dat kan betekenen dat de Nederlandse wielersport achterop raakt. "De wielersport presteert al jaren goed op het allerhoogste niveau, maar dat zou hierdoor kunnen veranderen."

'Geen oplosknop gevonden'

De KNWU zegt er alles aan te doen om een oplossing te vinden. "We blijven aankloppen bij de gemeenten, provincies en de Tweede Kamer. Ook zijn we in gesprek met de politie en Natuurmonumenten. We proberen van alles, maar de oplosknop is nog niet gevonden. Wij snappen echt wel dat we mee moeten denken als het om verkeersveiligheid en natuurbehoud gaat. We moeten daar echter een balans in vinden."

Niet alleen voor het wielrennen zelf. "Een wielerkoers is meer dan een wedstrijd. Het heeft ook economische en sociaal-matschappelijke impact. Daarnaast zijn die evenementen er om anderen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen en de wielersport is onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed."

Dat zouden meer partijen moeten beseffen, vindt de directeur. "Ik mis de urgentie om serieus te kijken naar hoe we dit kunnen oplossen. Wij zijn de enige partij die dit probleem telkens bespreekbaar maakt, ook daar maken we ons zorgen over."