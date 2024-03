Djokovic en Sabalenka flink op de proef gesteld op Indian Wells

Novak Djokovic en Aryna Sabalenka zijn flink op de proef gesteld in hun partijen in de derde ronde op het tennistoernooi van Indian Wells, maar ze wonnen wel. De als eerste geplaatste Djokovic rekende in drie sets af met Aleksander Vukic: 6-2, 5-7, 6-3. Sabalenka overleefde tegen de lastige Peyton Stearns vier matchpoints en won uiteindelijk ook drie sets: 6-7 (2), 6-2, 7-6 (8).

Voor de Servische nummer één van de wereld was het zijn 400ste overwinning op een masterstoernooi. Alleen Rafael Nadal (406) heeft er meer. Met 40 mastertitels is Djokovic al wel de recordhouder. Toch ging het tegen de nummer 69 van de wereld niet vanzelf.

Vukic maakte het de vijfvoudig winnaar van Indian Wells erg lastig. De Australiër was meestal de baas in de lange rally's, maar met goed serveren sloeg Djokovic zich toch naar de winst. In de volgende ronde treft hij de Italiaan Luca Nardi.

Medvedev door, Hurkacz naar huis

De 36-jarige Djokovic staat, mede door zijn absentie in de coronatijd, voor het eerst in vijf jaar weer in het schema van het altijd sterk bezette toernooi in Californië. Vrijwel de gehele tennistop is aanwezig aan de Amerikaanse westkust. Vandaag komen onder anderen Carlos Alcaraz (ATP-2), Jannik Sinner (ATP-3) en Andrei Roeblev (ATP-5) de baan op.

Vannacht plaatste Daniil Medvedev (ATP-4) zich al eenvoudig voor de volgende ronde, net als Casper Ruud (ATP-9). Maar Hubert Hurkacz (ATP-8) verloor verrassend van de 37-jarige Fransman Gaël Monfils, topspeler van weleer die nu 54ste van de wereld is. Nederlander Tallon Griekspoor speelt morgen zijn partij bij de laatste 32 van het toernooi tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP-6).