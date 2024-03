Herlings begint fit aan seizoen en dat is prestatie op zich: 'Word 30, helpt ook niet'

'The Bullet', zoals zijn fans Herlings noemen, denkt "nog twee, drie, misschien vier goede jaren te kunnen hebben". Of er in 2024 een zesde wereldtitel bij komt, zijn derde in de MXGP, durft hij niet te zeggen.

"Ik heb nu nergens last van, voel me fysiek goed en ben fit. Of ik snel genoeg ben, weet ik niet. Ik hoop dat we in het begin topvijf kunnen rijden en daarna ons omhoog kunnen werken naar podiumplekken en vervolgens overwinningen."

"De wereldtitel? Dat is wel mijn doel, maar het gaat zeker niet gemakkelijk worden."