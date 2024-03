"Laten we op het positieve focussen", zei kickbokser Rico Verhoeven zaterdagavond in de Gelredome. Kort na zijn zege in de Glory Grand Prix, een toernooi met acht zwaargewichten, had hij weinig trek om uitgebreid stil te staan bij zijn oude rivaal Jamal Ben Saddik.

De Belgische Marokkaan deed niet mee aan het toernooi, maar was als begeleider van Nabil Khachab wel aanwezig. Na de halve finale tussen Verhoeven en Khachab trapte Ben Saddik richting het hoofd van Verhoeven. De wereldkampioen reageerde furieus en probeerde zijn rivaal aan te vliegen. Met veel duw en trekwerk werden de twee kemphanen uit elkaar gehouden.

"Natuurlijk is er veel hype en juice over", zei Verhoeven. "Maar laten we niet over het negatieve praten. De beelden spreken voor zich. Wat Jamal deed is onacceptabel. Ik hoop dat Glory ertegen optreedt."