Inmiddels heeft Sierhuis zich gemeld in de top tien van de topscorerslijst in de eredivisie. De rechtspoot staat dit seizoen op negen goals. Of het tiende doelpunt al valt in de Johan Cruijff Arena, durft hij niet te voorspellen. "Ik ga er natuurlijk keihard mijn best voor doen, maar het zal niet makkelijk worden. We zullen normaal gesproken niet veel kansen krijgen."

Droomt Sierhuis nog weleens van een terugkeer in Amsterdam? "Als voetballer heb je natuurlijk ambities en wil je het hoogst haalbare bereiken. Waar mijn plafond ligt, durf ik niet in te vullen. Maar de stap van Fortuna naar Ajax is erg groot", relativeert Sierhuis de suggestie. "Wellicht?"